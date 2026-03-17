Fabio Baldato, director deportivo de UAE, confía en el plan de Pogacar para 'romper' la Milán-San Remo antes del Poggio: "Se puede hacer"

El esperado primer duelo entre Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel está a la vuelta de la esquina. Este sábado 21 de marzo, dos de las grandes estrellas del pelotón medirán sus fuerzas en la Milán - San Remo, el primer Monumento de la temporada ciclista y una de las pocas asignaturas pendientes del 'Pequeño Príncipe'.

Pogacar ha fijado la conquista de la 'Classicissima' como uno de sus objetivos prioritarios pero, a diferencia del grueso de carreras en las que participa, no partirá como favorito. Mathieu van der Poel, dos veces ganador del Monumento, ya impuso su ley ante el esloveno en la edición anterior, y afronta la presente en un estado de forma óptimo.

Para evitar que Van der Poel vuelva a ganarle la partida, tanto Pogacar como el UAE Team llevan tiempo explorando alternativas para intentar dinamitar la carrera antes del decisivo Poggio di Sanremo, punto en el que se ha escapado la carrera en anteriores ediciones. Esta táctica busca un ataque lejano que tan buenos frutos le ha dado en otras clásicas, con la Cipressa como escenario más probable.

Van der Poel celebra su victoria en la Milán-San Remo 2025 / Milán-San Remo

Sobre esta táctica se ha pronunciado Fabio Baldato, director deportivo del UAE, en declaraciones a Sporza días antes de la prueba. A pesar de no tratarse de un punto en el que se acostumbre a decidir la victoria, el italiano se mostró optimista respecto a esta estrategia. "Sí, creo que es posible".

Al tratarse de una subida de corto kilometraje y no demasiado exigente, Baldato considera que es el escenario ideal para que se produzca el ataque de Pogacar. "La subida es bastante corta y la velocidad es extremadamente alta. Tienes que ir a más de unos 35 kilómetros por hora. Las piernas aún están relativamente frescas porque no hay muchas subidas antes, pero se puede hacer", analizó.

Para que el plan de Pogacar tenga exitoso será fundamental el papel del resto de su equipo. Aquí entrará en juego Isaac del Toro como escudero de lujo además de los Christen y Novak, auque el jefe de filas del UAE Team deberá remar sin dos de sus dos grandes apoyos en la anterior edición, los lesionados Jhonatan Narváez y Tim Wellens.

Tanto Baldato como el resto del UAE Team saben de la importancia de que Pogacar llegue escapado a meta, ya que los kilómetros finales favorecen a perfiles como el de Van der Poel. El italiano sabe que el del Alpecin será el gran rival a batir, reconociendo que la victoria "no será fácil porque Mathieu está en una forma increíble".