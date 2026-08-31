CICLISMO
Un experto analiza las posibilidades de Pogacar de ir al Mundial: "Es muy difícil, pero no imposible"
El doctor Alfredo Falchi, director del Departamento de Ortopedia, Traumatología Deportiva y Rehabilitación del Gruppo Iseni Sanità, de Lombardía, valoró los posibles plazos de recuperación del esloveno
El ciclismo es el deporte más imprevisible. Cuando menos te lo esperas, sucede algo que sacude la carrera por completa. En el Tour de Francia, ocurrió con la caída y consecuente abandono de Jonas Vingeegaard tras un accidente en una rotonda sin aparente peligro. En esta Vuelta a España, Tadej Pogacar tuvo una fuerte caída y se vio obligado a dejar la carrera cuando la lideraba con una amplia ventaja.
La caída le causó fracturas en la clavícula y una vértebra cervical, lesiones que complican su presencia en el Mundial de Canadá, aunque no la descartan del todo, según el doctor Alfredo Falchi, director del Departamento de Ortopedia, Traumatología Deportiva y Rehabilitación del Gruppo Iseni Sanità, de Lombardía.
Plan de recuperación variable
El doctor italiano explicó en Malpensa 24, diario digital y TV, que para una persona promedio "una fractura de clavícula requiere de 3 a 4 semanas de recuperación", ya que es un hueso "algo complejo". No obstante, "no siempre sigue los plazos biológicos con precisión" y, por tanto, "una misma fractura, operada de la misma manera, podría reaccionar de forma diferente".
No obstante, en el caso de un atleta de alto nivel como 'Pogi', las cosas son diferentes. "Los atletas de élite tienen necesidades distintas. Su objetivo, por lo general, es recuperarse lo más rápido posible, incluso si eso implica correr algunos riesgos. Es cierto que, con los atletas de alto nivel, el algoritmo cambia. Tienen metas y compromisos importantes. El equipo también es fundamental. Lo cierto es que, al asumir riesgos, aceleran al máximo", subraya Falchi.
Preocupación por el Mundial
En estas condiciones, el expero no descarta del todo que Pogacar pueda defender su título en Montreal (Canadá) el próximo 26 de septiembre, aunque lo considera "muy difícil, pero no imposible".
"Por supuesto, los riesgos, incluso con una recuperación muy rápida, aumentarían significativamente. Normalmente, para un atleta, los dos o tres primeros días después del accidente transcurren sin incidentes. Si la clavícula se fractura en dos fragmentos, y no en tres, se puede empezar a entrenar con rodillos una vez que desaparezca el dolor", detalla.
Añade que "conviene esperar al menos una semana más antes de volver a usar los rodillos" y que "tres semanas después de la caída, se puede empezar a entrenar en carretera". Por otra parte, en cuanto a la fracturas cervicales, explica Falchi que "son importantes porque pueden dejar secuelas funcionales". "Sin embargo, gracias al corsé que le pusieron, la de Pogacar no debería ser un problema grave. Probablemente se trate de una apófisis transversa. No tiene movilidad y no es grave", señaló.
Hay casos de corredores que salen a entrenar en carretera en tiempos más cortos, pero "esto conlleva enormes riesgos", ya que si la fractura no se cura "la placa de titanio sigue transmitiendo vibraciones al hueso" y, como consecuencia, "el dolor persiste". En ese caso, comenta el doctor, "habría riesgo de refractividad en un corredor, y la placa se tendría que retirar después de 6 meses”.
El Europeo, más probable
En estos momentos, la presencia de 'Pogi' en el Mundial es "difícil", pero "es diferente" para el Campeonato de Europa, que tendrá lugar en Eslovenia a comienzos de octubre, que "no sólo es una semana después", sino porque se disputa "muy cerca de su casa".
El médico comenta que, al ser en el país natal de Pogacar, "la presión será enorme para esa ocasión", al tiempo que no descarta la posibilidad de que el pentacampeón del Tour de Francia "apriete los dientes y aspire a estar" en Lombardía, "aunque eso signifique sufrir".
"Al fin y al cabo, la temporada terminará de todos modos, y tendrá tiempo para recuperarse bien", concluye en relación a la prueba que cierra el calendario el próximo 10 de octubre.
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