Evenepoel se sincera: "El casco me salvó"

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), líder del Dauphiné después de la quinta etapa neutralizada por una caída, comentó que "en general" se encontraba bien, solo con algún rasguño, pero precisó que le salvó el casco.

“En general estoy bien, algún rasguño en el lado derecho y también un golpe en la cabeza. El casco me salvó hoy. Hay corredores en una situación peor, y les deseo a todos una buena recuperación. Ahora queda todo para mañana y no conviene centrarse demasiado en lo que pasó", dijo el campeón del Mundo de crono. Evenepoel comentó su preocupación por el estado de su hombro, del que fue intervenido hace pocas semanas tras su caída en la Itzulia.

"Me sangra el hombro y tendremos que ver qué dicen los médicos cuando vean la placa. Ya veremos mañana, pero no queda otra que seguir. En el momento de la montonera todos luchaban por la posición, ya que era el último punto complicado del recorrido. Algunos se deslizaron delante de mí, casi lo puedo esquivar, pero una bicicleta pasó debajo de mí y luego yo pasé por encima cuando se enganchó en mi rueda. Espero que todos se recuperen bien", concluyó.

Roglic termina preocupado

El esloveno Primoz Roglic (Bora Hansgrohe) terminó este jueves la etapa neutralizada del Dauphiné "preocupado" por el golpe que sufrió en el costado derecho, pero espera estar en condiciones para afrontar las tres jornadas de montaña que restan.

"Es una locura, otro gran accidente. Por suerte llegué a la meta, probablemente algunos corredores no. Estoy un poco preocupado porque me he caído en el lado en el que tenía mis problemas del pasado. Necesito comprobarlo. Por lo demás, estoy bien", dijo en meta el triple ganador de la Vuelta.

Roglic se vio afectado por la caída que se produjo a 21 km de la meta de la quinta etapa, en pleno descenso de la Cota de Bel Air, donde se vieron implicados rivales directos como el líder Remco Evenepoel y el español Juan Ayuso. El esloveno es segundo en la general a 33 segundos de Evenepoel.