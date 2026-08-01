Evenepoel se pone su cuarta Txapela y ya es historia de la Clásica de San Sebastián

Remco Evenepoel ya es historia en la Clásica de San Sebastián. Después de un titánico ejercicio de resistencia y supervivencia, el belga se impuso al sprint frente a un combativo Richard Carapaz para apuntarse su cuarta victoria en la 'Klasikoa' y coronarse como rey indiscutible de la competición.

El jefe de filas del Red Bull-BORA aterrizaba en San Sebastián decidido a recuperar el trono en el que se sentó por última vez en 2023, y ni siquiera un inoportuno pinchazo a 50 kilómetros para el final pudo evitar que cumpliese su objetivo. Haciendo honor a su apodo, el 'Pitbull' pedaleó con ímpetu para reducir el minuto que había perdido respecto al grupo cabecero y, gracias a la inestimable ayuda de Giulio Pellizzari, dejó esta diferencia a menos de la mitad tras la decisiva ascensión al Erlaitz.

Una vez superado el puerto más desafiante de la presente edición de la Klasikoa, la carrera se adentró en 'territorio Remco'. Haciendo gala de sus marcadas virtudes, terminó uniéndose a la cabeza cuando todavía quedaban 30 kilómetros por delante para comenzar a situarse antes de dar el golpe definitivo. Este llegó en el último kiómetro de la ascensión final al Murgil, escenario escogido por el líder del Red Bull para lanzar un ataque demoledor que descolgó a todos los aspirantes a la victoria a excepción de Richard Carapaz.

Ecuatoriano y belga, ambos protagonistas en la alta montaña del reciente Tour de Francia, fueron los últimos supervivientes a los siete puertos categorizados de la Clásica de San Sebastián. Una vez dejado atrás el último, mantuvieron un vibrante pulso en los kilómetros finales en el que Carapaz aguantó estoicamente a pesar de conocer su destino de antemano, pues en la última recta nada pudo hacer para seguir al cohete vestido de blanco y azul que terminó cruzando en solitario la meta.

"Richard era el único que podía seguir mi ataque a Murgil, así que sí, fue un sprint muy bueno con él. Pero cuando lo lancé, enseguida sentí que iba a ganar. Desafortunadamente, la situación se complicó un poco a falta de 50 km, pero ganamos. Eso es lo más importante", valoró Remco tras la consecución de una victoria que le permite encumbrarse como leyenda en la 'Klasikoa'.

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Gracias a esta muestra de puntonor, Evenepoel pudo ponerse su cuarta Txapela y poner el broche a un idilio con la Clásica de San Sebastián que comenzó en 2019. Con esta nueva victoria, el belga supera las tres victorias de Marino Lejarreta (1981, 1982 y 1987) para situarse como el máximo ganador histórico de la carrera.