CICLISMO
Evenepoel se luce en Mallorca y se lleva el Trofeo Serra de Tramuntana
El belga atacó a 55 km de meta en el Coll de Sóller y ganó en solitario en Lluc
EFE
El ciclista belga Remco Evenepoel, del Red Bull-Bora-Hansgrohe, dio una auténtica exhibición este viernes en la Challenge Ciclista Mallorca con un triunfo contundente en el Trofeo Serra de Tramuntana, donde lanzó un ataque lejano que le sirvió para cruzar la línea de meta en solitario.
La prueba, con salida en Selva y llegada en el Monasterio de Lluc tras 154 kilómetros de recorrido por el corazón de la Serra de Tramuntana, se rompió a falta de 55 kilómetros para meta, en la subida al Coll de Sóller.
Allí, Evenepoel lanzó un ataque marca de la casa que sólo pudieron seguir en un primer momento los españoles Pablo Castrillo, del Movistar Team, y Adrià Pericas, del UAE Team Emirates.
El campeón olímpico y del mundo se lanzó a tumba abierta en la bajada, abriendo hueco metro a metro hasta consolidar una ventaja que ya nadie pudo neutralizar.
En los kilómetros finales el belga rodó en solitario para ganar con más de un minuto y medio de ventaja sobre el portugués Antonio Morgado, del UAE Team Emirates.
El podio lo completó el italiano Christian Scaroni, del XDS Astana Team, en una etapa que supone la segunda victoria seguida de Evenepoel tras la obtenida este jueves en la contrarreloj por equipos.
Este sábado se disputará el Trofeu Andratx-Mirador d’es Colomer, cuarta prueba de esta Challenge, en otra jornada de montaña con 147 kilómetros con un final exigente en alto.
- Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Así quedan los cruces de los playoffs de la Champions League: cuadro, fechas y rivales de Real Madrid y Atlético
- Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League
- Sorpresa con el horario del Girona - Barça
- La Cope no da crédito tras el penalti de Tchouameni: 'Mourinho está presionando al árbitro
- Flick: 'He cambiado de opinión sobre Dro
- Alcaraz - Zverev en directo hoy: Semifinales del Open de Australia en vivo y online
- Nuevo acuerdo millonario entre el Barça y Dubái