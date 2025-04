Evenepoel estalla contra un periodista: "¿Te cuesta creer que una familia marroquí trabaje duro?"

Remco Evenepoel ha dicho basta. El ciclista belga ha pasado al ataque después de las polémicas acusaciones emitidas por Ruben van Gucht, un popular presentador de televisión que sugirió que mantenía económicamente no solo a su esposa, sino también a su familia.

Las palabras del periodista belga no han sido bien recibidas por el doble campeón olímpico, que ha utilizado las redes sociales para salir al paso de las insinuaciones vertidas sobre Oumaïma 'Oumi' Rayane, de origen marroquí, y su familia.

Aprovechando la conversión al islam del ciclista belga, el periodista no ha dudado en extender sus críticas a la familia de su esposa: “El hecho es que en los últimos años ha involucrado mucho a la familia de su esposa en sus victorias y actuaciones. Me han dicho que también está intentando hacerse cargo de ellos. ¿Es necesario? ¿No lo es? Eso es algo que él mismo debe decidir. No creo que muchos de sus colegas hagan lo mismo”, manifestó Ruben van Gucht.

Evenepoel sale al paso

El doble campeón olímpico no pasó por alto las palabras del periodista, así que pasó al ataque en su cuenta de Instagram con un extenso comunicado atacando al presentador: "Me siento obligado a responder a las absurdas y faltas de respeto declaraciones que hizo Ruben VG sobre mi vida privada", empezaba el belga.

"Afirmó que yo me haría cargo de la familia de mi esposa. Permítanme ser muy claro: esto es un completo disparate. Mi esposa proviene de una familia acomodada, con padres que, mediante trabajo duro y espíritu emprendedor, construyeron una vida hermosa para sus hijos", desvela Evenepoel. "Oumi era mi vecina, sus padres viven a apenas 200 metros de los míos en Schepdaal. Todos los que viven allí saben que tienen una villa preciosa, una casa enorme".

Remco, siempre agradecido con la familia de su esposa, no ha dudado en defender su valía: "Desde que tengo 17 años, siempre me han recibido con los brazos abiertos. Nos conocemos desde nuestra juventud, mucho antes de que hubiera dinero, fama o cualquier otra cosa. Sus padres no le deben su bienestar a nadie, y definitivamente no a mí. ¿Y vienes tú, Ruben, a decir que yo me ocupo de ellos?", expresa con enfado.

Evenepoel estalla contra un periodista: "¿Te cuesta creer que una familia marroquí trabaje duro?" / Evenepoel

"Déjame explicarte algo: si alguien ha ayudado, han sido más bien nuestros (suegros) quienes siempre han hecho todo para apoyarnos y hacernos más fuertes. No sé de dónde sacas tus historias, Ruben. ¿O acaso te cuesta creer que una familia marroquí simplemente haya trabajado duro y sea acomodada? Eso dice más sobre tu visión limitada del mundo que sobre la realidad. La verdadera verdad es simple: Amor, respeto y trabajo duro nos han llevado a donde estamos ahora. No los prejuicios. No los chismes. Y definitivamente no personas que se llaman a sí mismas periodistas, pero prefieren difundir tonterías. Quizás deberías preocuparte más por tu propia familia, Ruben... porque también se escuchan cosas", terminaba Evenepoel. Un ataque frontal que sirve para salir al paso de las insinuaciones vertidas sobre su mujer.