Evenepoel empieza a ganar: estreno triunfal con el Red Bull-BORA

Remco Evenepoel no ha tardado en dejar huella con su nuevo equipo. El campeón del mundo se estrenó con victoria en el Red Bull-BORA-hansgrohe tras imponerse este jueves en la contrarreloj por equipos del Trofeo Ses Salines, segunda cita de la Challenge Mallorca, después de un final de auténtico infarto.

La escuadra alemana se llevó el triunfo en los 23,8 kilómetros entre Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi con un tiempo de 23:55, superando por solo cuatro segundos a un excelente Movistar Team, que se quedó a las puertas de inaugurar su casillero de victorias en 2026. Jayco AlUla completó el podio, a 17”, mientras que UAE Team Emirates y Tudor Pro Cycling cerraron el top-5.

La novedosa CRE, inédita hasta ahora en la historia de la Challenge Mallorca, ofreció un espectáculo de altísimo nivel, con medias cercanas a los 60 km/h y una igualdad máxima entre los principales favoritos. Movistar presentó un bloque de grandes rodadores, como Iván Romeo, Nelson Oliveira, Lorenzo Milesi o Raúl García Pierna, junto a Enric Mas, que regresaba a la competición seis meses después de abandonar el Tour por una tromboflebitis.

El Tudor de Stefan Küng fue el primero en marcar un registro serio (24:14), pero pronto quedó claro que la victoria estaría entre Movistar, Jayco y el Red Bull-BORA. En el punto intermedio, Jayco y Movistar calcaban tiempos, dos segundos por delante del conjunto alemán.

Jayco AlUla paró el crono en 24:12 y Movistar voló en el tramo final hasta firmar un 23:59 que parecía definitivo. Sin embargo, el Red Bull-BORA sacó a relucir toda su potencia colectiva y, con Evenepoel al frente, rebajó el tiempo del equipo telefónico por apenas cuatro segundos.

El Red Bull - BORA - hansgrohe, en el podio de la Challenge Mallorca / @ChallengeMca

Evenepoel, de arcoíris y ganador

Luciendo el maillot arcoíris de campeón del mundo de la especialidad, Remco Evenepoel celebró su primer triunfo con su nuevo equipo:

“Es fantástico empezar la temporada ganando y hacerlo desde el primer día con este grupo. Estuvimos cerca de la perfección. En el repecho me encontré solo con tres compañeros, pero Denz estuvo increíblemente fuerte”, recoge 'Ciclismo a Fondo' que explicó el belga tras la crono a los medios presentes.

El UAE Team Emirates terminó cuarto, a 19”, el mismo tiempo que el Tudor, en una jornada histórica para la prueba balear. Entre los equipos españoles, Caja Rural-Seguros RGA fue 12º, Kern Pharma 13º y Euskaltel-Euskadi 15º.

La Challenge Mallorca continúa este viernes con el Trofeo Serra de Tramuntana (154 km), que devolverá la montaña al protagonismo con final exigente tras coronar el Coll de Sa Batalla.