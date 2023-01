Evenepoel y Bernal se citan en el Alto Colorado

Después de la jornada de descanso, la Vuelta a San Juan vuelve mañana con una jornada de alta montaña Gavirira, que firmó la victoria para el Movistar este miércoles, perderá el maillot de líder en las montañas

El pelotón de la Vuelta a San Juan disfrutó de la jornada de descanso con la resaca de la primera victoria para el Movistar a cargo del colombiano Fernando Gaviria y con la vista puesta en la etapa reina de este viernes, jornada de montaña con final en el Alto Colorado donde los grandes candidatos, Remco Evenepoel, Egan Bernal y Miguel Ángel López se jugarán la general.

Después de cuatro jornadas de protagonismo de los esprintes, con cuatro ganadores diferentes y dos líderes, Sam Bennett y Gaviria, llegó la hora de la verdad. El belga Remco Evenepoel, campeón mundial y de la Vuelta, tendrá la opción de encarrilar la renovación del título que logró en 2020, el año de su debut profesional con tan solo 19 años

El maillot arcoíris cambiará su papel en el equipo para la cita clave de este viernes, donde espera un recorrido con cuatro puertos y final en el Alto Colorado, a 2.623 metros de altitud tras 18,8 kms al 4,4 por ciento. En la primeras etapas el jefe del Soudal participó en el "treno" del equipo para preparar el esprint a Fabio Jakobsen, pero en ahora en la montaña toda la formación estará a su servicio.

EL COLORADO DECIDIRÁ LA VUELTA A 2.623 METROS DE ALTURA

Evenepoel llega igualado en la general con todos sus rivales directos. Conoce la subida al Alto Colorado de 2020 y por los entrenamientos que ha realizado la pasada semana por aquellos parajes. Hace tres años el campeón del mundo pasó serios apuros en aquellas rampas, y aprendió la lección.

"Fue un día de mucho viento en el que no estuve muy atento a los movimientos en cabeza y pasé apuros. Espero que este año no me suceda lo mismo, he estado entrenando estos días por allí y será una gran etapa para seguir por TV", vaticina el gran favorito en San Juan.

El escenario será propicio para el colombiano Egan Bernal (Ineos), aunque resulta un incógnita su estado de forma a estas alturas de la temporada y un año después de sufrir un grave accidente del que se recupera.

BERNAL ADVIERTE DEL VIENTO

Según Bernal, será "clave tratar de controlar la etapa de montaña en el Colorado, una etapa que sera dura y marcará la diferencia entre los hombres de la general". Además, el ciclista cundinamarqués advirtió del "protagonismo que puede tener el viento".

El ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro 2021 probará desplegará su potencial con la ayuda de un equipo solvente, donde destacan su compatriota Daniel Felipe Martínez y el ecuatoriano Jhonatan Narváez.

De puntillas, sin hacer ruido, el cartel de favoritos incluye a Miguel Ángel "Supermán" López, un corredor picado en su orgullo tras su salida del Astana y del World Tour, ansioso por demostrar sus condiciones y reivindicar el fichaje por un equipo que le permita pasar del Team Medellín a otra formación de la máxima categoría mundial.

López tendrá apoyo de calidad en su equipo con Óscar Sevilla, de 46 años, primer español clasificado, décimo a 16 segundos del líder Fernando Gaviria, y de Fabio Duarte. Para "Supermán" será algo más que una etapa. Una rampa reivindicativa.

GAVIRIA SE DESPEDIRÁ DEL MAILLOT DE LÍDER

Fue bonito mientras duró, pero el maillot albiceleste de líder de la Vuelta a San Juan volará de las espaldas de Fernando Gaviria en el Alto de Colorado. Movistar tratará de jugar sus bazas con sus escaladores, el colombiano Einer Rubio y el puertorriqueño Abner González, y buscará otro triunfo de etapa.

Gaviria tendrá aún dos oportunidades de hacer vis al esprint el fin de semana, pero de momento ha sio capaz de abrir la cuenta del Movistar en 2023 acabar con una sequía personal de casi un año y lograr su victoria número 50. Una buena forma de comenzar el curso para el ciclista de La Ceja.

La quinta etapa se disputará este viernes entre Chimbas y el Alto Colorado con un recorrido de 173,3 km. Cita de favoritos. Cuatro dificultades en el recorrido, el Alto de Villicum (3a, 13,4 km al 2,7 por ciento), Baños de Talacasto (2a, 5,3 km al 3,8), el Alto de la Crucecita (2a, 18,1 km al 2,5) y meta en el Alto de Colorado (18,8 km al 4,4), con la pancarta a 2.623 metros de altitud.