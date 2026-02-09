Evenepoel ‘avisa’ a Pogacar y Vingegaard

Las carreras son muy distintas si participa o no uno de los tres extraterrestres (Evenepoel, Vingegaard y Pogacar). Y nada ha cambiado con el inicio de la nueva temporada. El espectáculo siempre está servido en la carretera, pero con la presencia de alguno de estos hombres, solo hay que sentarse a esperar su momento. Y Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – Hansgrohe) ya ha tenido varios de estos en los pocos días de competición que lleva en las piernas mientras sus máximos rivales lo ven desde casa.

El gran fichaje de la temporada 2026 está a un nivel superlativo. Llegó a la Challenge de Mallorca con su nuevo equipo con la intención de solo disputar la contrarreloj por equipos. Prácticamente él solito se encargó de arrebatarle la victoria a Movistar Team. Llevaba tal ‘calentón’ que decidió participar en dos pruebas más de la isla, logrando vencer también el Trofeo Serra Tramuntana y el Trofeo Andratx – Pollença.

A continuación, el belga cerró su paso por territorio español en la primera carrera de una semana por etapas de la temporada. La Volta a la Comunitat Valenciana le esperaba como principal favorito, aunque con duros contrincantes como Joao Almeida, Antonio Tiberi o su compañero Giulio Pellizzari. No obstante, no tuvo problemas y cumplió en los días que se le esperaba: ganó la contrarreloj de la segunda jornada con una mano y venció de manera clara la etapa ‘reina’ el penúltimo día. Finalmente, llegó a Valencia y subió al escalón más alto del podio.

Reencuentro de ‘capos’

Pero pronto se le acabará la tranquilidad al bueno de Remco. Primero, será Jonas Vingegaard quien se interponga en su camino, aunque será más tarde de lo previsto. En principio, debían reencontrarse en el UAE Tour la semana que viene, pero una desafortunada caída en Málaga y una posterior enfermedad han impedido que no esté en condiciones óptimas para participar en esta exigente carrera. Entonces, ya será un mes más tarde, en una Volta Ciclista a Catalunya donde se espera una gran participación, incluido el debut de Jonas Vingegaard.

En cuanto a Tadej Pogacar, el esloveno ha optado por centrarse en las clásicas de primavera: Strade Bianche, Milán – San Remo, Tour de Flandes, París – Roubaix y Lieja – Bastoña – Lieja. En esta última volverán a verse las caras Evenepoel y Pogacar. Tras la ronda catalana, el ‘pitbull’ acudirá a tierras belgas para la Amstel Gold Race, Flecha Valona y la propia ‘Decana’. Un duelo por todo lo alto en una de las carreras ciclistas más emblemáticas.

‘Todo o nada’ en el Tour de Francia

¿Y el trío junto? Con total seguridad, será en el Tour de Francia. Los tres genios juntos, por primera vez, tras el Campeonato Europeo en ruta (5 de octubre de 2025). Pogacar buscará repetir el mismo resultado que en ambas pruebas, que Vingegaard y Evenepoel vuelvan a caer derrotados y, así, conseguir su tercer Tour consecutivo. Pero fácil no lo tendrá; habrá que ver al danés, pero este Evenepoel es cosa muy seria.