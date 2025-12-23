Evenepoel amenaza con poner fin al reinado de Pogacar: "Puedo ganar el Tour de Francia, quiero ser mejor que él"

La llegada de Remco Evenepoel al Red Bull-Bora-Hansgrohe promete poner patas arriba las jerarquías establecidas dentro del pelotón. El doble campeón del mundo se despide del Soudal con el objetivo de dar el salto definitivo y comenzar a pelear de tú a tú con Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en las grandes vueltas.

Esta ambición se desprende en cada entrevista que ha ofrecido el belga a lo largo de la pretemporada. En la última, concedida al medio Sporza, Remco quiso ir más allá en el momento de establecer sus grandes propósitos de cara al 2026. Entre ellos destaca la conquista del Tour de Francia, competición que esloveno y danés se han repartido a lo largo de los últimos seis años.

"Sí, puedo ganar el Tour de Francia", aseveró Evenepoel. El belga ha fundamentado la conquista de este objetivo en dos grandes pilares: su rendimiento hasta primavera y el apoyo de su nuevo equipo. "Si todo sigue yendo bien y puedo tener un buen invierno, buenos entrenamientos, los puntos que busco en las carreras de primavera y si demuestro en Catalunya que estoy ahí para ganar, entonces creo que definitivamente podré alcanzar ese nivel. Además, con el apoyo que tengo aquí, el apoyo de los compañeros que están aquí creo que todavía hay mucho margen de mejora".

Llegar a París vestido de amarillo es el gran sueño de todo integrante del pelotón, pero este parece ahora mismo inalcanzable. Con permiso de Jonas Vingegaard, ganador en 2022 y 2023, Tadej Pogacar ha convertido la 'Grande Boucle' en su jardín privado al conquistar cuatro ediciones, y este año tiene la posibilidad de igualar las cinco victorias de los legendarios Eddy Merckx, Miguel Induráin, Bernard Hinault y Jacques Anquetil. Va a ser difícil destronar al esloveno en tierras galas, pero Evenepoel parece decidido a intentarlo.

Pogacar y Evenepoel se saludan antes de una etapa de la anterior edición del Tour de Francia / EFE

"Quiero ser mejor que él. Es muy difícil, todos lo sabemos, pero por eso vine aquí. Para dar esos pasos, para ir a por ello, para superarlo. Me va a costar mucho esfuerzo, pero estoy muy motivado y necesitaba este nuevo paso para superar el techo. Espero tener un gran éxito este año", valoró un Evenepoel ávido de victorias en 2026.

Dos campeonatos del mundo y una victoria en la Vuelta a España adornan el imponente palmarés de Evenepoel. Sin embargo, a excepción de en las contrarrelojes, el belga no ha sabido hacerse fuerte en su pulso particular con Pogacar, menos aún en el Tour de Francia. Ambos coincidieron en las dos últimas ediciones, con una tercera posición y un abandono en el casillero del ahora líder del Red Bull frente a las dos victorias del del UAE Team.