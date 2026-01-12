Ciclismo
Evenepoel acepta el desafío del UAE de Pogacar
El ciclista belga apunta a liderar la lista del Red Bull - BORA - hansgrohe en el UAE Tour, prueba por etapas organizada por el equipo del esloveno
Remco Evenepoel cuenta los días para su esperado debut con el Red Bull - BORA - hansgrohe. Después de siete temporadas con el Soudal Quick-Step, el mejor contrarrelojista del pelotón inicia una nueva aventura con la ambición de dar un salto definitivo en su carrera y comenzar a cuestionar la hegemonía de Tadej Pogacar.
La temporada de Evenepoel arrancará el próximo jueves 29 de enero en Mallorca con la disputa del Trofeo Ses Salines, una contrarreloj por equipos que el Red Bull-BORA utilizará como primer campo de pruebas para sus mejores especialistas en la modalidad. Después, el plan inicial del equipo era que su nueva estrella disputase la Volta a València y no volviese a salir a escena hasta la Volta a Catalunya, pero todo apunta a un cambio de planes que añade un punto de morbo al calendario ciclista.
Según apunta el medio belga 'HLN', tanto Remco como el Red Bull-BORA habrían decidido participar en el UAE Tour, carrera por etapas organizada por el equipo de Tadej Pogacar. Nacida de la fusión de las ya extintas Tour de Abu Dhabi y el Tour de Dubai, la prueba por etapas emiratí contará con uno de los grandes rivales del jefe de filas del UAE como principal reclamo del evento.
A pesar del 'morbo' que suscita que Evenepoel acuda a la conquista de una competición organizada por el UAE Team, este no será el escenario que albergue el primer duelo del año entre Remco y Pogacar. El 'Pequeño Príncipe', máximo ganador historico de la carrera con tres triunfos, no acudirá a defender la victoria conseguida en 2025, por lo que el esperado cara a cara tendrá que esperar.
A pesar de la ausencia de Pogacar, el UAE presentará una alineación temible en la que destacan Isaac del Toro, actual segunda espada del equipo, y Jay Vine, maillot de montaña en la anterior edición de la Vuelta a España. Estos dos corredores serán las principales bazas del equipo emiratí para tratar de frenar a un remco que ya sabe lo que es conquistar el UAE Tour.
- Barcelona - Real Madrid: resumen, resultado y goles del Clásico de la final de la Supercopa 2026
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Madrid
- Rodri vuelve a sonreír en la mayor goleada de la historia de la FA Cup
- La versión del Madrid sobre el gesto antideportivo de Mbappé con el Barça
- La gran duda en el once del Barça en el clásico
- Giro en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar este gasto que siempre ha corrido por cuenta del inquilino
- Dónde ver el Clásico entre Barcelona y Real Madrid de la final de la Supercopa de España hoy por TV, online y en directo
- Moleiro era el fichaje: 'Si llega no me lo esperaría