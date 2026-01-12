Evenepoel acepta el desafío del UAE de Pogacar

Remco Evenepoel cuenta los días para su esperado debut con el Red Bull - BORA - hansgrohe. Después de siete temporadas con el Soudal Quick-Step, el mejor contrarrelojista del pelotón inicia una nueva aventura con la ambición de dar un salto definitivo en su carrera y comenzar a cuestionar la hegemonía de Tadej Pogacar.

La temporada de Evenepoel arrancará el próximo jueves 29 de enero en Mallorca con la disputa del Trofeo Ses Salines, una contrarreloj por equipos que el Red Bull-BORA utilizará como primer campo de pruebas para sus mejores especialistas en la modalidad. Después, el plan inicial del equipo era que su nueva estrella disputase la Volta a València y no volviese a salir a escena hasta la Volta a Catalunya, pero todo apunta a un cambio de planes que añade un punto de morbo al calendario ciclista.

Según apunta el medio belga 'HLN', tanto Remco como el Red Bull-BORA habrían decidido participar en el UAE Tour, carrera por etapas organizada por el equipo de Tadej Pogacar. Nacida de la fusión de las ya extintas Tour de Abu Dhabi y el Tour de Dubai, la prueba por etapas emiratí contará con uno de los grandes rivales del jefe de filas del UAE como principal reclamo del evento.

Evenepoel y Pogacar se saludan antes de una prueba / EFE

A pesar del 'morbo' que suscita que Evenepoel acuda a la conquista de una competición organizada por el UAE Team, este no será el escenario que albergue el primer duelo del año entre Remco y Pogacar. El 'Pequeño Príncipe', máximo ganador historico de la carrera con tres triunfos, no acudirá a defender la victoria conseguida en 2025, por lo que el esperado cara a cara tendrá que esperar.

A pesar de la ausencia de Pogacar, el UAE presentará una alineación temible en la que destacan Isaac del Toro, actual segunda espada del equipo, y Jay Vine, maillot de montaña en la anterior edición de la Vuelta a España. Estos dos corredores serán las principales bazas del equipo emiratí para tratar de frenar a un remco que ya sabe lo que es conquistar el UAE Tour.