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CICLISMO

Eusebio Unzué revela por qué Valverde y Contador no corrieron en el mismo equipo: "Estaba hecho, teníamos pactados todos los términos del contrato"

El exciclista y manager de Movistar Team explicó cómo se derrumbó la contratación en cuestión de días

Alberto Contador y Alejandro Valverde

Alberto Contador y Alejandro Valverde / SPORT

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Alberto Contador (Madrid, 1982) y Alejandro Valverde(Murcia, 1980) son dos de las mayores leyendas del ciclismo español. Los corredores compartieron una intensa rivalidad, especialmente en la Vuelta a España. De hecho, el murciano reconoció al madrileño como su principal adversario.

"¿Quién si no? ¿Quién va a ser mi eterno rival? Sobre todo, uno que hemos sufrido mucho, hemos compartido alegrías, sufrimientos, podium, él me ha enseñado mucho a superarme y creo que durante mi carrera he ido mejorando gracias a él. Es Alberto Contador", confesó en 'Informe Robinson'.

Por su parte, Contador agradeció el mensaje de su compañero a través de su cuenta de X: "Gracias Alejandro Valverde por tus palabras, ¡la de momentos al límite que nos has hecho pasar! ¡Cuídate capo!", comentó el de Pinto.

Durante una entrevista con 'El País', Valverde expresó que Contador había sido "mi obsesión, mi rival". En el contexto profesional, el murciano reconoce que había varios motivos para señalar al madrileño como su contrincante.

"Somos los dos españoles, y siempre te da gusto ganar a figuras, y si es español, más. Alberto es muy competitivo en cualquier carrera. Siempre hemos tenido rivalidad deportiva. El ganarle a él me hacía sentir... 'mira, he ganado a Alberto'. Pero a nivel deportivo sólo. Nunca a nivel de otra cosa", asegura Valverde.

No obstante, hubo un momento en el que ambos ciclistas estuvieron cerca de compartir equipo. Eusebio Unzué, manager general del equipo ciclista 'Movistar Team', explicó al 'Diario AS' como la unión se derrumbó por una cuestión de días.

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"El fichaje de Contador estaba hecho. Teníamos pactado todos los términos del contrato, solo faltaba que Movistar nos confirmara su patrocinio", comentó el hermano de Juan Carlos Unzué, exfutbolista y entrenador. "El acuerdo tardó unos días más de lo esperado y Contador tenía que decidirse por presiones de su equipo", recuerda el exciclista.

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