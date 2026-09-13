Eusebio Unzué (mánager general del Movistar Team), tras la victoria de Enric Mas en La Vuelta: "Le faltaban esas cosas que los grandes necesitan para conseguir resultados"

La gran victoria de Enric Mas ha alegrado a muchísima gente. En estos momentos, una de las personas más felices es Eusebio Unzué, mánager general del Movistar Team, con más de 40 años en el mundo del ciclismo y que ve cómo su equipo vuelve a estar en lo más alto de una Gran Vuelta. El lugar en el que estaban acostumbrados a habitar y que no habían vuelto a pisar en los últimos años.

"Esta mañana se lo decía a ellos también. Hemos vivido esta experiencia hace muchos años y también varias veces, pero desde aquella etapa de Castellón donde Enric ya demostró su gran nivel siendo el único que pudo estar y llegar con Tadej a meta, lo que luego consiguió dos días después, el día siguiente de la caída, y luego ha ido pasando cada test con una gran nota", valoró el jefe de la formación telefónica.

Enric Mas, ganador de La Vuelta a España 2026 / Javier Lizon

"Ha ido creciendo sobre todo su confianza y el equipo junto con los directores, que han estado impecables en las decisiones estratégicas y que han sido determinantes para guardar ese rojo hasta esta tarde aquí en Granada", manifestó visiblemente contento con el desenlace de la gran carrera de casa.

¿Justicia con Enric?

No cabe duda que Enric ha estado muy cuestionado en los últimos años. La exigencia de la afición con él siempre fue muy alta, especialmente tras la retirada de Alejandro Valverde en 2022, que le dejó como principal cabeza del ciclismo español y de la 'M'. Y una de las personas que ha estado más cerca de él es el propio Unzué.

"Él tuvo un debut en el profesionalismo muy atractivo, tenía esa capacidad de ilusionar. La gente ha estado mucho tiempo esperando, no ha conseguido cosas, pero por algo ha estado cuatro veces antes de hoy en el podio de la Vuelta a España", expresó el hermano de Juan Carlos Unzué, antes de dar las claves de lo que le había faltado a su pupilo.

"Le faltaban esas cosas que los grandes necesitan para conseguir resultados: su confianza y probablemente no sé cuánto el calendario. En todo caso, ahora en su madurez, después de la tromboflebitis que se operó el año pasado y este cambio de Giro en lugar de Tour y la Vuelta nos ha permitido volver a ver el mejor Enric en la Vuelta y espero que sea en el resto de temporada que queda", apuntó.

Un gran aprendizaje

Además del premio de ganar La Vuelta a España, para el propio Enric y todos sus compañeros esta Vuelta ha sido mucho más una carrera de tres semanas.

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"Él mentalmente ha crecido mucho, también la seguridad en sí mismo, y esto ha contagiado a todo este grupo de jóvenes que son los que han dado también un gran paso, que les ha tocado vivir una experiencia muy bonita como es estar en torno a un gran líder y defender un maillot durante 15 días", expresó con gran gratitud.