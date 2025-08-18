Así son las 21 etapas de la Vuelta a España 2025: perfiles, recorrido y fechas

La Vuelta a España 2025 se encuentra a escasos días de abrir el telón. El próximo sábado 23 de agosto, la tercera y última Gran Vuelta de la temporada inaugurará su 90ª edición desde Turín, localidad desde la que los aspirantes a la victoria en la general iniciarán su andadura para tomar el relevo de un Primoz Roglic que este año no defenderá su condición de vigente campeón.

Tras cuatro jornadas rodando por carreteras italianas y francesas, el pelotón se adentrará en España a través de Figueres, escenario de la primera contrarreloj de la presente edición. Ya en tierras nacionales, la montaña acaparará los focos hasta la tradicional llegada a Madrid.

La presente edición de La Vuelta a España contará con un recorrido total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas presentarán perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

La configuración de la presente edición de La Vuelta, cuyo recorrido está profundamente marcado por la montaña y cuenta con numerosas jornadas con final en alto, dibuja un escenario ideal para los escaladores, que a priori parten con ventaja en la carrera por el codiciado maillot rojo.

¿Cuál es el perfil de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025?

Etapa 1. Turín - Novara (186,1 kms): 23 de agosto

El perfil de la etapa 2 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Etapa 2. Alba - Limone Piemonte (159,6 kms): 24 de agosto

El perfil de la etapa 2 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Etapa 3. San Maurizio Canavese - Ceres (134,6 kms): 25 de agosto

El perfil de la etapa 3 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Etapa 4. Susa - Voiron (206,7 kms): 26 de agosto

El perfil de la etapa 4 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Etapa 5 (CRE). Figueres - Figueres (24,1 kms): 27 de agosto

El perfil de la etapa 5 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Etapa 6. Olot - Pal Andorra (170,3km): 28 de agosto

Perfil de la etapa 6 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

Etapa 7. Andorra La Vella - Cerler.Huesca (188 kms): 29 de agosto

Perfil de la etapa 7 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

Etapa 8. Monzón Templario - Zaragoza (163,5 kms): 30 de agosto

El perfil de la etapa 8 de la Vuelta a España / La Vuelta

Etapa 9. Alfaro - Estación de esquí de Valdezcaray (195,5 kms): 31 de agosto

El perfil de la etapa 9 de la Vuelta a España / La Vuelta

Etapa 10. Parque de la naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua (175,3 kms): 2 de septiembre

El perfil de la etapa 10 de la Vuelta a España / La Vuelta

Etapa 11. Bilbao - Bilbao (157,4 kms): 3 de septiembre

El perfil de la etapa 11 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Etapa 12. Laredo - Los Corrales de Buelna (144,9 kms): 4 de septiembre

El perfil de la etapa 12 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Etapa 13. Cabezón de la Sal - L'Angliru (202 kms): 5 de septiembre

Perfil de la etapa 13 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

Etapa 14. Avilés - La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 kms): 6 de septiembre

Perfil de la etapa 14 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

Etapa 15. A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos (167,8 kms): 7 de septiembre

El perfil de la etapa 15 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Etapa 16. Poio - Mos. Castro de Herville (167,9 kms): 9 de septiembre

El perfil de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Etapa 17. O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero (143,2 kms): 10 de septiembre

El perfil de la etapa 17 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Etapa 18 (CRI). Valladolid - Valladolid (27,2 kms): 11 de septiembre

El perfil de la etapa 18 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Etapa 19. Rueda - Guijuelo (161,9 kms): 12 de septiembre

El perfil de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Etapa 20. Robledo de Chavela - Puerto de Navacerrada (159 kms): 13 de septiembre

Perfil de la etapa 20 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

Etapa 21. Alapardo - Madrid (111,6 kms): 14 de septiembre

El perfil de la etapa 21 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

