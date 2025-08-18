Vuelta a España
Así son las 21 etapas de la Vuelta a España 2025: perfiles, recorrido y fechas
Consulta el perfil, el recorrido y la fecha de cada una de las 21 etapas que componen la presente edición de La Vuelta
La Vuelta a España 2025 se encuentra a escasos días de abrir el telón. El próximo sábado 23 de agosto, la tercera y última Gran Vuelta de la temporada inaugurará su 90ª edición desde Turín, localidad desde la que los aspirantes a la victoria en la general iniciarán su andadura para tomar el relevo de un Primoz Roglic que este año no defenderá su condición de vigente campeón.
Tras cuatro jornadas rodando por carreteras italianas y francesas, el pelotón se adentrará en España a través de Figueres, escenario de la primera contrarreloj de la presente edición. Ya en tierras nacionales, la montaña acaparará los focos hasta la tradicional llegada a Madrid.
La presente edición de La Vuelta a España contará con un recorrido total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas presentarán perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.
La configuración de la presente edición de La Vuelta, cuyo recorrido está profundamente marcado por la montaña y cuenta con numerosas jornadas con final en alto, dibuja un escenario ideal para los escaladores, que a priori parten con ventaja en la carrera por el codiciado maillot rojo.
¿Cuál es el perfil de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025?
Etapa 1. Turín - Novara (186,1 kms): 23 de agosto
Etapa 2. Alba - Limone Piemonte (159,6 kms): 24 de agosto
Etapa 3. San Maurizio Canavese - Ceres (134,6 kms): 25 de agosto
Etapa 4. Susa - Voiron (206,7 kms): 26 de agosto
Etapa 5 (CRE). Figueres - Figueres (24,1 kms): 27 de agosto
Etapa 6. Olot - Pal Andorra (170,3km): 28 de agosto
Etapa 7. Andorra La Vella - Cerler.Huesca (188 kms): 29 de agosto
Etapa 8. Monzón Templario - Zaragoza (163,5 kms): 30 de agosto
Etapa 9. Alfaro - Estación de esquí de Valdezcaray (195,5 kms): 31 de agosto
Etapa 10. Parque de la naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua (175,3 kms): 2 de septiembre
Etapa 11. Bilbao - Bilbao (157,4 kms): 3 de septiembre
Etapa 12. Laredo - Los Corrales de Buelna (144,9 kms): 4 de septiembre
Etapa 13. Cabezón de la Sal - L'Angliru (202 kms): 5 de septiembre
Etapa 14. Avilés - La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 kms): 6 de septiembre
Etapa 15. A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos (167,8 kms): 7 de septiembre
Etapa 16. Poio - Mos. Castro de Herville (167,9 kms): 9 de septiembre
Etapa 17. O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero (143,2 kms): 10 de septiembre
Etapa 18 (CRI). Valladolid - Valladolid (27,2 kms): 11 de septiembre
Etapa 19. Rueda - Guijuelo (161,9 kms): 12 de septiembre
Etapa 20. Robledo de Chavela - Puerto de Navacerrada (159 kms): 13 de septiembre
Etapa 21. Alapardo - Madrid (111,6 kms): 14 de septiembre
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
- Mallorca - Barcelona: goles, resumen y resultado de LaLiga
- Mendes, al rescate del Barça: sin el agente el club no habría podido inscribir
- Estreno fallido: el 'problema' del Barça para empezar LaLiga
- Convocatoria oficial del Barça contra el Mallorca para el estreno en LaLiga
- Ansu, tampoco para el debut en liga
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Mallorca - Barcelona
- El Getafe, golpeado por las inscripciones: 'He tenido que vender a uno de los mejores defensas de LaLiga por tres perras
- Alineación del FC Barcelona contra el Mallorca para la primera jornada de Liga