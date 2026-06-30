CICLISMO
Así son las 21 etapas del Tour de Francia 2026: perfiles, recorrido y fechas
Consulta el perfil, el recorrido y la fecha de cada una de las 21 etapas que componen la próxima edición del Tour de Francia
El Tour de Francia 2026 cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. El próximo sábado 4 de julio, Barcelona se vestirá de gala para acoger el 'Grand Départ' de la 113ª edición de la ronda gala, la carrera por excelencia del calendario ciclista.
Los dos primeros finales en Barcelona darán paso a la tercera de las jornadas en carreteras catalanas, momento en el que el pelotón se adentrará en territorio francés, dónde la acción se mantendrá hasta el próximo domingo 26 de julio. Tal como sucedió en la etapa anterior, los pasos por Montmatre animarán la etapa final antes de la tradicional llegada a los Campos Elíseos de París.
La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.
Un año más, el cuatro veces ganador Tadej Pogacar toma salida en la 'Grande Boucle' como principal rival a batir. Sin embargo, el esloveno no lo tendrá fácil en su camino hacia la quinta corona, con un intratable Jonas Vingegaard como principal adversario además del siempre combativo Remco Evenepoel y la gran esperanza gala Paul Seixas.
¿Cuál es el recorrido del Tour de Francia 2026?
¿Cuál es el perfil de las 21 etapas del Tour de Francia 2026?
Etapa 1. 4 de julio. Barcelona - Barcelona, CRE (19,7 km)
Etapa 2. 5 de julio. Tarragona - Barcelona (182 km)
Etapa 3. 6 de julio. Granollers - Les Angles (196 km, montaña)
Etapa 4. 7 de julio. Carcassone - Foix (182 km, media montaña)
Etapa 5. 8 de julio. Lamnnemezan - Pau - (158 km, llana)
Etapa 6. 9 de julio. Pau - Gavarnie-Gèdre (186 km, montaña)
Etapa 7. 10 de julio. Hagetmau - Burdeos (175 km, llana)
Etapa 8. 11 de julio. Perigueux - Bergerac (182 km, llana)
Etapa 9. 12 de julio. Malemort - Ussel (185 km, media montaña)
Etapa 10. 14 de julio. Aurillac - Le Lioran (167 km, montaña)
Etapa 11. 15 de julio. Vichy - Nevers (161 km, llana)
Etapa 12. 16 de julio. Circyit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-saone (181 km, llana)
Etapa 13. 17 de julio. Dole - Belfort (205 km, media montaña)
Etapa 14. 18 de julio. Mulhouse - Le Markestein (155 km, montaña)
Etapa 15. 19 de julio. Champagnole - Plateau de Solaison (184 km, montaña)
Etapa 16. 21 de julio. Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains (26 km, CRI)
Etapa 17. 22 de julio. Chambery - Voiron (175 km, llana)
Etapa 18. 23 de julio. Voiron - Ocières-Merlette (185 km, montaña)
Etapa 19. 24 de julio. Gap - Alpe d'Huez (128 km, montaña)
Etapa 20. 25 de julio. Le Bourg D'oisans - Alpe d'Huez (171 km, montaña)
Etapa 21. 26 de julio. Thoiry - París Campos Elíseos (130 km, llana)
Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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