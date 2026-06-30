Así son las 21 etapas del Tour de Francia 2026: perfiles, recorrido y fechas

El Tour de Francia 2026 cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. El próximo sábado 4 de julio, Barcelona se vestirá de gala para acoger el 'Grand Départ' de la 113ª edición de la ronda gala, la carrera por excelencia del calendario ciclista.

Los dos primeros finales en Barcelona darán paso a la tercera de las jornadas en carreteras catalanas, momento en el que el pelotón se adentrará en territorio francés, dónde la acción se mantendrá hasta el próximo domingo 26 de julio. Tal como sucedió en la etapa anterior, los pasos por Montmatre animarán la etapa final antes de la tradicional llegada a los Campos Elíseos de París.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Pogacar, preparado para enfrentarse al mayor desafío de la temporada ciclista / EFE

Un año más, el cuatro veces ganador Tadej Pogacar toma salida en la 'Grande Boucle' como principal rival a batir. Sin embargo, el esloveno no lo tendrá fácil en su camino hacia la quinta corona, con un intratable Jonas Vingegaard como principal adversario además del siempre combativo Remco Evenepoel y la gran esperanza gala Paul Seixas.

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Etapa 4. 7 de julio. Carcassone - Foix (182 km, media montaña)

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