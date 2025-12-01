Así serán las 21 etapas del Giro de Italia 2026: perfiles, recorrido y fechas

El Giro de Italia inicia la cuenta atrás para el pistoletazo de salida de su 109ª edición. Una vez presentado el recorrido, ya solo queda esperar a principios de mayo de 2026, momento en el que Bulgaria acogerá el inicio de la primera Gran Vuelta del calendario ciclista por primera vez en su historia.

La 'Grande Partenza' del Giro de Italia 2026 se realizará lejos de suelo italiano por tercera vez en los últimos cinco años. Bulgaria será la encargada de abrir el telón de la 'Corsa Rosa' y acompañar al pelotón a lo largo de unas tres primeras etapas mayoritariamente llanas antes de llegar a Sofia, capital del país y antesala de la incursión a Italia.

La presente edición del Giro de Italia contará con un recorrido total de 3.459,2 kilómetros y 49.150 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Desde Nessebar hasta Roma, el pelotón recorrerá un total de 14 regiones del país transalpino a lo largo de las tres semanas de competición.

Yates, ganador del Giro 2025 / GIRO

Las 21 etapas que configuran el Giro de Italia 2026 tendrán perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso.

¿Cuál es el recorrido del Giro de Italia 2026?

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿Cuál es el perfil de las 21 etapas del Giro de Italia 2026?

Etapa 1. 8 de mayo. Nessebar - Burgas (156 km, llana)

Etapa 2. 9 de mayo. Burgas - Veliko Tarnovo (220 km, media montaña)

Etapa 3. 10 de mayo. Plovdiv - Sofía (174 km, llana)

Etapa 4. 12 de mayo. Catanzaro - Cosenza (144 km, llana)

Etapa 5. 13 de mayo. Praia a Mare - Potenza (204 km, media montaña)

Etapa 6. 14 de mayo. Paestum - Nápoles (161 km, llana)

Etapa 7. 15 de mayo. Formia - Blockhaus (246 km, montaña)

Etapa 8. 16 de mayo. Chieti - Fermo (159 km, media montaña)

Etapa 9. 17 de mayo. Cervia - Corno alle Scale (184 km, media montaña)

Etapa 10. 19 de mayo. Viareggio - Massa (40,2 km, CRI)

Etapa 11. 20 de mayo. Porcari - Chiavari (178 km, media montaña)

Etapa 12. 21 de mayo. Imperia - Novi Ligure (177 km, llana)

Etapa 13. 22 de mayo. Alessandria - Verbania (186 km, media montaña)

Etapa 14. 23 de mayo. Aosta - Pila (133 km, montaña)

Etapa 15. 24 de mayo. Voghera - Milano (136 km, llana)

Etapa 16. 26 de mayo. Bellinzona - Carì (113 km, montaña)

Etapa 17. 27 de mayo. Cassano d'Adda - Andalo (200 km, media montaña)

Etapa 18. 28 de mayo. Fai della Paganella - Pieve di Soligo (167 km, llana)

Etapa 19. 29 de mayo. Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè) (151 km, montaña)

Etapa 20. 30 de mayo. Gemona del Friuli - Piancavallo (199 km, montaña)

Etapa 21. 31 de mayo. Roma - Roma (131 km, llana)

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.