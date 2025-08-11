Las etapas que decidirán la Vuelta a España 2025

Faltan 12 días para que empiece La Vuelta a España 2025. Una Vuelta donde la montaña (alta y media) es más protagonista que nunca. El norte de España nos deleitará con algunas de sus mejores cotas y en Italia nos deparan 4 etapas con muchos alicientes y muchos puntos donde los favoritos pueden perder tiempo. Las 'cronos' también tienen mucho que decir.

El principal denominador común de las 21 etapas de esta Vuelta a España son los finales en alto. En total, doce son las jornadas en las que los escaladores tendrán la oportunidad de mostrarse. De esas 12, cinco son, sin duda, las mejores etapas y donde más diferencias se tienen que marcar.

Las etapas reina

Etapa 6: Olot - Pal. Andorra (171 km)

Con salida desde la capital de La Garrotxa, la etapa contará con 4 ascensiones: una de 3ª categoría, dos de 2ª y la final de 1ª. La Collada de Sentigosa (3ª) será la prueba de toque para comprobar el estado de los ciclistas en la segunda etapa en territorio español. A continuación, la Collada de Toses (1ª) será la última ascensión local antes de pasar a Andorra. En el Principado esperan dos de las cotas más recorridas por los ciclistas que viven en el país pirenaico: Alto de la Comella (2ª) y Pal. Andorra (1ª) como ascensión final, donde ganó Remco Evenepoel en 2023. Será el primer día de alta montaña.

Perfil de la etapa 6 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

Etapa 7: Andorra La Vella - Cerler. Huesca La Magia (187 km)

Segunda jornada reina de la primera semana de La Vuelta. Con un perfil muy parecido al día anterior aunque un poco más larga, la etapa saldrá desde la capital andorrana e irá camino al pirineo aragonés, pasando por el mítico Port del Cantó (1ª). A continuación, dos puertos de segunda categoría, Puerto de la Creu de Perves y Coll de L'Espina, precederán la ascensión final a Cerler (1ª). Llegada muy exigente en Aragón, muy próxima la frontera con Francia. El día siguiente, etapa para esprínters.

Perfil de la etapa 7 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

Etapa 13: Cabezón de la Sal - L'Angliru (202 km)

Asturias es sinónimo de grandes puertos. Y si hablamos de cotas asturianas es obligatorio hacer referencia al Angliru. El 'Tourmalet' de la Vuelta es muy mítico y siempre exprime a los corredores al máximo. Será el final de una etapa 13 en la que los primeros 147,3 km serán relativamente cómodos. A partir de ahí, ascensión a dos durísimas cotas de 1ª categoría como son el Alto La Mozqueta y el Alto del Cordal. La carrera ya estará rotísima antes de llegar al Angliru (ESP), donde miles de aficionados lo darán todo al paso de sus ídolos. Con el Angliru es imposible no acordarse de la victoria de Alberto Contador en 2017, su último año de profesional.

Perfil de la etapa 13 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

Etapa 14: Avilés - La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)

Al igual que en la primera semana, dos etapas consecutivas de alta montaña. Etapa parecida a la del día anterior, pero con mucho menos kilometraje. En el 63,7 empezará la primera ascensión del día hacia L'Alto Tenebreo (3ª), un calentamiento previo para los dos puertos de primera. El Puertu San Llaurienzu y La Farrapona prometen ser un buen dolor de patas para los ciclistas, especialmente, el segundo. Será la tercera vez que La Farrapona y el Angliru formen dupla en las jornadas asturianas de la carrera. La carrera se puede decidir estos dos días.

Perfil de la etapa 14 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

Etapa 20: Robledo de Chavela - Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (159 km)

Se dice que 'lo bueno se hace esperar'. En La Vuelta 2025, en parte, es así. La penúltima etapa de la presente edición dará mucho que hablar, y es que la organización de la carrera han sacado buen provecho de la sierra de Guadarrama. Las cotas de 3ª categoría, el Alto de la Escondida y el Puerto de la Paradilla, y el Alto del León (2ª) serán un buen preámbulo para las ascensiones finales. Con todos los ciclistas en las últimas, habrá doble subida al Puerto de Navacerrada (1ª). La primera, por la vertiente de las siete revueltas. La segunda, por la cara madrileña, para coronar por tercera vez en la historia de la carrera los duros kilómetros finales de cemento hasta la Bola del Mundo.