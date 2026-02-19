Etapa 6 del UAE Tour 2026 hoy: perfil, horario y dónde ver en España la etapa reina

El UAE Tour, que se disputa entre el 16 y el 22 de febrero, sigue adelante hoy sábado 21 de febrero con la disputa de la sexta de sus siete etapas. La carrera emiratí busca nuevo campeón ante la ausencia de Tadej Pogacar, que no defenderá la corona conseguida en la edición anterior.

Con la general todavía en un puño, el día de hoy separa a los velocistas de los aspirantes: 168 km entre Al Ain y el final en alto de Jebel Hafeet. El líder es Antonio Tiberi, con apenas 21 segundos de renta sobre Isaac del Toro, y con Harold Tejada ya a 1:00, lo que deja la carrera abierta a cualquier ataque con piernas.

El punto fuerte del día se encuentra en los 10,8 km finales al 6,6% de media de Jebel Hafeet, una ascensión que no perdona una mala colocación ni una crisis de ritmo. Con la bonificación como factor y el segundo sprint intermedio en Green Mubazzarah justo antes de empezar la pared, cualquier movimiento puede tener premio doble.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la cuarta etapa del UAE Tour por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 6 del UAE Tour?

El perfil de etapa 6 del UAE Tour / UAE TOUR

¿A qué hora es la etapa 6 del UAE Tour?

Horario de salida: 10:00 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 14:00 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 4 del UAE Tour por TV y online?

En España, el UAE Tour podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las siete etapas de la ronda emiratí. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición del UAE Tour 2026.