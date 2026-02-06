Etapa Reina de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV y en directo con Evenepoel

La Volta a la Comunitat Valenciana 2026 sigue adelante este sábado 7 de febrero con la disputa de la cuarta de sus cinco etapas, que partirá desde La Nucia para finalizar en Teulada Moraia.

Con 172 kilómetros de recorrido, la penúltima etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana emerge como la reina indiscutida de la presente edición. Cinco puertos puntuables y cerca de 3.300 metros de desnivel acumulado construyen el mayor desafío afrontado hasta la fecha por el pelotón. Si bien es cierto que el Alto del Miserat (1ª categoría) se antoja como la ascensión más desafiante, los 22% de desnivel que alcanza el Muro del Pou, ubicado a apenas 5 kilómetros de meta, garantizan la emoción hasta el final.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la penúltima etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026?

El perfil de la etapa 4 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 / VCV

¿A qué hora empieza la etapa 4 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026?

Horario de salida : 12:36 horas (CET).

: 12:36 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 16:47 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 4 de la Volta a la Comunitat Valenciana por TV y online?

En España, la Volta a la Comunitat Valenciana podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda valenciana. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

