Así será la etapa reina Tour de Francia 2026: el maillot amarillo de Pogacar pasa por las 21 curvas del Alpe d’Huez

El Tour de Francia 2026 se prepara para su colofón final. Después de una serie de jornadas trepidantes que dieron comienzo en Barcelona y en las que Tadej Pogacar ha sido el dominador incontestable, la ronda gala se prepara para coronar a su nuevo ganador.

Con 3.388 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes (una por equipos y otra individual), la presente edición de la 'Grande Boucle' ha supuesto un auténtico carrusel de emociones. Como es habitual, los focos de mayor interés se han concentrado en la montaña con colosos de la talla del Tourmalet, el Col du Haag o el Plateau de Solaison, pero lo mejor todavía está por llegar.

Después de tres años de ausencia, el Alpe d'Huez vuelve por todo lo alto al Tour de Francia. La cima de las 21 curvas pondrá el broche a las etapas 19 y 20, lo que se traduce en dos ascensiones por dos vertientes distinta, una de ellas hasta ahora inédita. Al afrontarse en una fase tan tardía, el coloso alpino promete ser el juez final de la ronda gala.

Pogacar, peleando con Vingegaard en el Alpe d'Huez / -

El juez final del Tour de Francia

De las dos jornadas en las que el Alpe d'Huez estará presente destaca la ascensión durante la penúltima jornada de competición, la reina indiscutida de la presente edición. Con 171 kilómetros de recorrido y unos imponentes 5.600 metros de desnivel positivo acumulado, la 20ª etapa exigirá el máximo a los aspirantes a la victoria en un momento en el que las piernas comienzan a flaquear.

Por si el legendario Alpe d'Huez no presentase suficiente desafío, la etapa contará con otras cuatro dificultades montañosas. El Col de la Croix de Fer (24 km al 5,2%) abrirá la veda de una sucesión de desafiantes ascensiones al Télégraphe (11,9 km al 7,1%), al Galibier (17,7 km al 6,9%) y al inédito Col de Sarenne (12,8 km al 7,3%), antesala de la esperada segunda llegada a meta al Alpe d'Huez.

Este es el perfil de la etapa reina del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

La doble jornada con final en la la cima de las 21 curvas aparece en un momento clave, pues inmediatamente después tendrá lugar la llegada a los Campos Elíseos, que este año volverá a estar animada por el triple paso previo por Montmartre.

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Si bien es cierto que Pogacar afronta los últimos coletazos como líder destacado de la general, no puede permitirse un mal día en ninguna de las dos ascensiones al colosal Alpe d'Huez. En caso de mantener la tónica que le ha venido acompañando a lo largo de estas semanas, tendrá muchos números de abandonar las 21 curvas vistiendo el maillot amarillo y de certificar su quinta victoria en los Campos Elíseos de París.