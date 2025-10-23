Así será la etapa reina Tour de Francia 2026: las 21 curvas del Alpe d’Huez apuntan a encumbrar al nuevo campeón

El Tour de Francia pone en marcha el contador para su esperado pistoletazo de salida. Todavía faltan cerca de nueve meses para que las principales figuras del mundo del ciclismo se den cita en Barcelona para iniciar la carrera por el codiciado maillot amarillo, pero la organización de la ronda gala ya ha alimentado la expectación de los amantes del ciclismo al presentar el recorrido oficial de su 113ª edición.

Con 3.388 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes (una por equipos y otra individual), la presente edición de la 'Grande Boucle' promete emociones fuertes. El recorrido pasará por puertos míticos como el Galibier, el Telégraph o el Tourmalet, pero entre todos ellos destaca el regreso del legendario Alpe d’Huez.

Después de tres años de ausencia, la cima de las 21 curvas vuelve por todo lo alto al Tour de Francia. El Alpe d'Huez pondrá el broche a las etapas 19 y 20, lo que se traduce en dos ascensiones por dos vertientes distinta, una de ellas hasta ahora inédita.

De las dos jornadas en las que el Alpe d'Huez estará presente, la 20ª es sin duda la más desafiante. Con 171 kilómetros de recorrido y unos imponentes 5.600 metros de desnivel positivo acumulado, la penúltima etapa de la próxima edición del Tour de Francia se erige como reina indiscutida.

Este es el perfil de la etapa reina del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

Por si el legendario Alpe d'Huez no presentase suficiente desafío, la etapa contará con otras cuatro dificultades montañosas. El Col de la Croix de Fer (24 km al 5,2%) abrirá la veda de una sucesión de desafiantes ascensiones al Télégraphe (11,9 km al 7,1%), al Galibier (17,7 km al 6,9%) y al inédito Col de Sarenne (12,8 km al 7,3%), antesala de la esperada segunda llegada a meta al Alpe d'Huez.

La doble jornada con final en la la cima de las 21 curvas llega en un momento clave en el calendario, pues inmediatamente después tendrá lugar la llegada a los Campos Elíseos. El ciclista que consiga imponerse en el Alpe d'Huez tendrá muchos números de llegar a París vistiendo el anhelado maillot amarillo.