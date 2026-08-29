Etapa 9 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en el Alto de Aitana gratis por TV y en directo

La Vuelta a España 2026 cierra el telón de su primera semana de competición este domingo 30 de agosto con la disputa de la novena de sus 21 etapas. Después de una jornada de transición, el pelotón se prepara para enfrentarse a uno de los mayores desafíos de la presente edición, un imponente final en alto que promete tener incidencia en la clasificación general.

Con inicio en La Vila Joiosa y final en Alto de Aitana, la etapa 9 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 187,4 kilómetros y cuenta con la friolera de seis puertos categorizados. Jornada de máxima exigencia en la que ascensiones como las de Tárbena (1ª categoría), Tudons o Benifallim (ambas de 2ª categoría) pondrán a prueba las piernas del pelotón antes del colofón final en el Alto de Aitana (1ª categoría), en cuya cima se encuentra la meta.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la novena etapa de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 9 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 9 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 9 de la Vuelta a España 2026?

Hora de salida: 12:26 horas (CEST)

Hora aproximada de llegada: 17:14 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 9 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 9 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 1 a partir de las 16:15 horas (CEST).

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.