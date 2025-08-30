Etapa 9 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 llega al final de su primera semana de competición este domingo 31 de agosto con la disputa su novena etapa, que partirá desde Alfaro para finalizar en lo alto de la estación de esquí de Valdezcaray.

Después de una jornada de transición, los aspirantes al maillot rojo se encuentran con una última oportunidad de arañar segundos en la general antes del primer día de descanso. Con 195,5 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 3.311 metros, la ronda española da paso una nueva con final en alto compuesta por un único puerto categorizado.

Más allá de su extenso kilómetraje, el recorrido de la etapa 9 de la Vuelta a España no presenta especiales dificultades para el pelotón, aunque los más valientes podrán probar con una escapada temprana. Quién consiga abrir una buena brecha tendrá muchos números de apuntarse la victoria, aunque será la ascensión final a la estación de esquí de Valdezcaray (1ª categoría) quién dicte sentencia.Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la la etapa 9 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 9 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 9 de la Vuelta a España / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 9 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 12:20 horas (CET).

: 12:20 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:16 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 9 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.