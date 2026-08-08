Etapa 9 del Tour de Francia Femenino 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Niza gratis por TV y en directo

El Tour de Francia Femenino 2026cierra el telón este domingo 9 de agosto con la disputa de la última de sus nueve etapas. Niza, localidad que acogió el final de la última jornada, se viste de gala para coronar a la campeona de la quinta edición de la ronda gala.

Con inicio y final en Niza, la etapa 9 del Tour de Francia Femenino abarca un recorrido de 99,2 kilómetros y cuenta con cuatro puertos categorizados. Todos ellos serán pasos por el Col d'Eze (2.ª categoría, 7,7 km al 5,9%), cima que convierte el tradicional paseo triunfal de la jornada final en una etapa que podría dinamitar la general.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la novena etapa del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 9 del Tour de Francia Femenino 2026?

El perfil de la etapa 9 del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

¿A qué hora empieza la etapa 9 del Tour de Francia Femenino 2026?

Hora de salida: 16:05 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 18:51 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 9 del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la etapa 9 del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.