Etapa 9 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026 cierra el telón de su primera semana de competición en carreteras galas este domingo 12 de julio con la disputa de la novena de sus 21 etapas. Después de dos jornadas consecutivas con protagonismo para los velocistas, el pelotón vuelve a enfrentarse a un terreno quebrado antes de acudir a la merecida y necesaria jornada de descanso.

Con inicio en Malemort y final en Ussel, la etapa 8 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 185,5 kilómetros, 3.300 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados. El Suc au May (2ª categoría, 3,8 km al 7,7%), úbicado estratégicamente a mitad del recorrido, figura como potencial punto de selección, pero los aspirantes a la victoria deberán mostrar buenas para superar con éxito las ascensiones venideras.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la novena etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 9 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 9 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 9 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 13:35 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:47 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 9 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la novena etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.