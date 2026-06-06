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CICLISMO

Etapa 9 del Giro de Italia Femenino 2026 hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

A qué hora empieza la última etapa del Giro de Italia Femenino hoy y en qué canal de TV ver desde España

El perfil de la etapa 9 del Giro de Italia Femenino 2026

El perfil de la etapa 9 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Giro de Italia Femenino 2026, segunda de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista femenino, cierra el telón este domingo 7 de junio con la disputa de su novena y última etapa. Después de la disputa de la etapa reina, la 'Corsa Rosa' se prepara para conocer la identidad de la ciclista que tomará el relevo de Elisa Longo en el palmarés de la competición.

Con inicio y final en Saluzzo, la etapa 9 del Giro de Italia Femenino abarcará un recorrido de 145 kilómetros y tres puertos categorizados. Lejos de tratarse de un paseo triunfal para la portadora de la 'maglia rosa', la jornada final presenta un trazado quebrado en el cualquier descuido puede ser penalizado.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la novena etapa del Giro de Italia Femenino 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 9 del Giro de Italia Femenino 2026?

El perfil de la etapa 9 del Giro de Italia Femenino 2026

El perfil de la etapa 9 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 9 del Giro de Italia 2026?

  • Hora de salida: 13:25 horas (CEST)
  • Hora de llegada aproximada: 17:27 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia Femenino por TV y en directo?

En España, la presente edición del Giro de Italia Femenino se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas del calendario ciclista.

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