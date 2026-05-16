Etapa 9 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en el Corno alle Scale por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, afronta el final de su primera semana en carreteras italianas este sábado 16 de mayo con la disputa de la novena de sus 21 etapas. Después de dos jornadas de alta dificultad, el pelotón deberá lidiar con una nueva jornada montañosa que apunta a tener gran incidencia en la carrera por la 'Maglia Rosa'

Con inicio en Cervia y final en lo alto del Corno alle Scale, la etapa 9 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 184 kilómetros 2.400 metros de desnivel repartidos mayoritariamente en los últimos kilómetros de la jornada. A pesar de transcurrir por un trazado mayoritariamente llano, las dos dificultades montañosas de los últimos kilómetros, destacando la final en lo alto del colosal Corno alle Scale, dibujan un día ideal para que los hombres fuertes de la general den un paso al frente.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la novena etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 9 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 9 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 9 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 12:35 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.