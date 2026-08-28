Etapa 8 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Vuelta a España 2026 encara los últimos compases de su primera semana de competición este sábado 29 de agosto con la disputa de la octava de sus 21 etapas. Una vez superado el final en alto en Aramón Valdelinares, el pelotón se prepara para afrontar una jornada que debería brundar una nueva oportunidad para los velocistas a pesar de la 'sorpresa' final.

Con inicio en Puçol y final en Xeraco, la etapa 8 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 171 kilómetros y cuenta con la presencia de un único puerto categorizado. A pesar de la cercanía del puerto de Barx (2ª categoría) de meta, los hombres rápidos que sepan controlar esta ascensión apuntan a ser protagonista en un final en el que Mathew Brennan y el Team Visma buscarán su tercera victoria de etapa para igualar el registro del UAE de Pogacar.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la octava etapa de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 8 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 8 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 8 de la Vuelta a España 2026?

Hora de salida: 13:42 horas (CEST)

Hora aproximada de llegada: 17:20 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 8 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 8 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 2 a partir de las 16:15 horas (CEST).

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.