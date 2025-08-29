Etapa 8 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 afronta la recta final de su primera semana de competición este sábado 30 de agosto con la disputa su octava etapa, que partirá desdeMonzón Templario para finalizar en Zaragoza.

Con 163,5 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 1.236 metros, la etapa 8 de la ronda española rompe la tónica de las últimas jornadas y acoge una jornada llana en la que no figura ningún puerto categorizado.

Después de dos días marcadas por la montaña, los hombres rápidos del pelotón tendrán la oportunidad de volver a brillar. Si bien es cierto que el recorrido quebrado de los primeros compases puede favorecer las fugas, el desenlace más probable es una llegada al sprint.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la la etapa 8 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 8 de la Vuelta a España 2025?

¿A qué hora empieza la etapa 8 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 13:40 horas (CET).

: 13:40 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:20 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 8 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.