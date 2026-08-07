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Etapa 8 del Tour de Francia Femenino 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

A qué hora empieza la octava etapa del Tour de Francia Femenino 2026 y en qué canal de TV ver en abierto desde España

El perfil de la etapa 8 del Tour de Francia Femenino 2026

El perfil de la etapa 8 del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Tour de Francia Femenino 2026encara su recta final de competición este sábado 8 de agosto con la disputa de la penúltima de sus nueve etapas. Superada ya la etapa reina con final en el emblemático Mont Ventoux, el pelotón se prepara para enfrentarse a la jornada más larga de la presente edición.

Con inicio en Sisteron y final en Niza, la etapa 8 del Tour de Francia Femenino abarca un recorrido de 171,9 kilómetros y cuenta con cuatro puertos categorizados. El paso por la segunda cota marca el inicio de la tendencia descendente del trazado, cuyo desenlace parece anticipar un sprint masivo que brindará a las velocistas una última oportunidad para brillar.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la octava etapa del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 8 del Tour de Francia Femenino 2026?

El perfil de la etapa 8 del Tour de Francia Femenino 2026

El perfil de la etapa 8 del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

¿A qué hora empieza la etapa 8 del Tour de Francia Femenino 2026?

  • Hora de salida: 13:40 horas (CEST)
  • Hora de llegada aproximada: 17:43 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 8 del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la etapa 8 del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.

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