Etapa 8 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026 encara la recta final de la primera semana de competición en carreteras galas este sábado 11 de julio con la disputa de la octava de sus 21 etapas. Por segundo día consecutivo, el pelotón se prepara para afrontar una etapa llana en la que los sprinters tendrán todos los números de brillar.

Con inicio en Périgueux y final en Bergerac, la etapa 8 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 180,4 kilómetros, 1.150 metros de desnivel y dos puertos categorizados. Si bien es cierto que el trazado presenta alguna que otra dificultad añadida respecto al de Burdeos, estas no parecen suficientes para impedir que se produzca el tercer sprint masivo en meta de la presente edición.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la octava etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 8 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 8 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 8 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 13:15 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:20 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 8 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la octava etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.