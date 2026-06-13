Etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver la etapa reina por TV y en directo

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tradicional antesala del Tour de Francia, cierra el telón este domingo 14 de junio con la disputa de su octava y última etapa. Lejos de tratarse de un paseo triunfal para el portador del maillot amarillo, la próxima jornada será la reina de la presente edición y promete hacer saltar por los aires las jerarquías hasta ahora establecidas.

Con inicio en Beaufort y final en Plateau de Solaison, la etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes abarca un recorrido de 120,1 kilómetros y cuatro puertos categorizados. Los desafíos montañosos, dos de primera categoría y dos de categoría especial, dibujan un desafío mayúsculo para el pelotón, con el final en alto en el imponente Plateau de Solaison marcado en rojo como cima que decidirá la presente edición de la antigua Dauphiné

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

El perfil de la etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

¿A qué hora empieza la etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

Horario de salida: 13:30 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 16:57 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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