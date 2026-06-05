Etapa 8 del Giro de Italia Femenino 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Sestiere por TV y en directo

El Giro de Italia Femenino 2026, segunda de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista femenino, se adentra en su recta final este sábado 6 de junio con la disputa de su octava y penúltima etapa. Después de una última jornada en la que las velocistas tuvieron la oportunidad de brillar, la 'Corsa Rosa' da paso a su jornada reina, en la que las aspirantes a la victoria final dispondrán de la mejor oportunidad de arrebatarle la 'maglia rosa' a Anna van der Breggen.

Con inicio en Rivoli y final en Sestriere, la etapa 8 del Giro de Italia Femenino abarcará un recorrido de 105 kilómetros y dos puertos categorizados. Su corto kilometraje puede inducir al error, pero la próxima jornada es la reina indiscutida de la presente edición con su ascensión al temible Colle delle Finestre y su final en alto en Sestiere.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la octava etapa del Giro de Italia Femenino 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 8 del Giro de Italia Femenino 2026?

El perfil de la etapa 8 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 8 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 14:05 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:29 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia Femenino por TV y en directo?

En España, la presente edición del Giro de Italia Femenino se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas del calendario ciclista.

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