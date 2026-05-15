Etapa 8 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, encara el final de su primera semana en carreteras italianas este sábado 16 de mayo con la disputa de la octava de sus 21 etapas. Superado ya el temible Blockhaus, el pelotón se prepara para afrontar una nueva jornada de montaña que apunta a tener incidencia en la carrera por la general.

Con inicio en Chieta y final en Fermo, la etapa 8 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 156 kilómetros 1.900 metros de desnivel repartidos mayoritariamente a lo largo de cuatro puertos categorizados. Ubicada entre los colosales Blockhaus y Corno alle Scale, la jornada del sábado puede invitar a pensar en una jornada de transición pero, nada más lejos de la realidad, los numerosos muros presentes a lo largo del trazado y el repecho final apuntan a premiar a los más valientes, especialmente en la clasificación de montaña.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la octava etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 8 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 8 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 8 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 13:15 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:13 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.