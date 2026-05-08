CICLISMO
Etapa 7 de la Vuelta a España Femenina 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver el final en L'Angliru gratis por TV y en directo
A qué hora empieza la última etapa de la Vuelta a España Femenina y en qué canal de TV ver desde España
La Vuelta a España Femenina 2026, primera de las tres grandes pruebas por etapas del calendario, cerrará el telón este sábado 9 de mayo con la disputa de su séptima y última etapa. La jornada final de la ronda española, con final en la cima del mítico Angliru, será la encargada de encumbrar a la ganadora del codiciado maillot rojo
Con inicio en Pola de Laviana y final lo alto del colosal L'Angliru, la etapa 7 de la Vuelta a España Femenina 2026 abarcará un recorrido de 132 kilómetros en el que la montaña será la gran protagonista. Cuatro puertos categorizados adornan un trazado que tendrá la ascensión a L'angliru como broche final tanto de la jornada como de la presente edición de La Vuelta.
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la última etapa de la Vuelta a España Femenina 2026 por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 7 de la Vuelta a España Femenina 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 7 de la Vuelta a España Femenina 2026?
- Hora de salida: 10:36 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 14:30 horas (CEST)
¿Dónde ver la Vuelta a España Femenina 2026 gratis por TV y en directo?
En España, la presente edición de la Vuelta a España Femenina se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa para seguir la Vuelta a España 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.
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