Etapa 7 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Vuelta a España 2026 se adentra en la recta final de su primera semana de competición este viernes 28 de agosto con la disputa de la sexta de sus 21 etapas. Después de una jornada de máxima exigencia en Castellón, el pelotón se prepara para poner a prueba sus piernas con una nueva etapa de montaña.

Con inicio en Vall d'Alba y final en Aramón Valdelinares, la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 149,8 kilómetros y cuenta con la presencia de cinco puertos categorizados. El paso por la Fuente de Rubielos marcará el inició de un último tramo de ascenso constante que tendrán el final en alto en Aramón Valdelinares como guinda.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la séptima etapa de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 7 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 7 de la Vuelta a España 2026?

Hora de salida: 13:40 horas (CEST)

Hora aproximada de llegada: 17:19 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 2 a partir de las 16:15 horas (CEST).

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.