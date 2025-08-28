Etapa 7 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver la ascensión al Cerler gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 encara los últimos compases de su primera semana de competición este viernes 29 de agosto con la disputa su séptima etapa, que partirá desde Andorra la Vella para finalizar con la ascensión al temible Cerler en Huesca.

El pelotón se prepara para afrontar la segunda jornada consecutiva de alta montaña, aún más exigente que la anterior. Con 188 kilómetros de recorrido y unos exigentes 4.211 metros de desnivel positivo, la etapa 7 de la ronda española da paso a otros cuatro desafíos montañosos que apuntan a tener un impacto significativo en la carrera por la clasificación general.

El Port del Cantó (1ª categoría) y sus interminables 24,7 kilómetros al 4,4% emerge como escenario de una posible escapada. Una vez superado esta primera ascensión, dos nuevos puertos de segunda categoría seguirán debilitando las piernas de los ciclistas antes del desenlace en alto en el temible Cerler (12,1 km al 5,8%).

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 7 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 7 de la Vuelta a España 2025?

Perfil de la etapa 7 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 7 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 11:55 horas (CET).

: 11:55 horas (CET). Horario aproximado de última llegada: 17:13 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 7 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.