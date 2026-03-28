Etapa 7 de la Volta a Catalunya 2026: recorrido por Barcelona y Montjuïc, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo

La Volta Ciclista a Catalunya 2026 cierra el telón este domingo 29 de marzo con la disputa de su séptima y última etapa. Después de una semana trepidante de competición por carreteras catalanas, Montjuïc volverá a vestirse de gala para acoger la jornada final de la carrera, en la que Jonas Vingegaard apunta a recoger el testigo de Primoz Roglic como vigente campeón.

Con inicio y final de Barcelona, el recorrido de la etapa final de la Volta Ciclista a Catalunya abarca 95,1 kilómetros y volverá a contar con Montjuïc como gran protagonista. El pelotón deberá realizar siete pasos por el circuito final de la montaña mágica, destacando las siete ascensiones al Alt del Castell de Montjuïc.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 7 de la Volta a Catalunya?

El perfil de la etapa 7 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

¿A qué hora empieza la etapa 7 de la Volta a Catalunya?

Hora salida: 11:50 horas (CET)

11:50 horas (CET) Hora llegada aproximada: 13:59 horas (CET)

¿Dónde ver la etapa 7 de la Volta a Catalunya gratis por TV y online?

En España, la etapa 7 de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista. La retransmisión televisiva de la etapa 7 correrá al cargo de Eurosport 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda catalana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.