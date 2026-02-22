Etapa 7 del UAE Tour 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver hoy por TV y en directo

El UAE Tour cierra el telón hoy domingo 22 de febrero con la disputa de su séptima y última etapa. La carrera emiratí conocerá hoy a su nuevo campeón ante la ausencia de Tadej Pogacar, que no ha defendido la corona conseguida en la edición anterior.

Con inicio en el Museo Nacional Zayed y final en Abu Dhabi Breakwater, la etapa 7 del UAE Tour cuenta con un recorrido de 149 kilómetros que se antoja como un paseo triunfal para que el actual líder Isaac del Toro se corone como camepón. La jornada se desarrollará en un escenario completamente llano, lo que brindará una última oportunidad a los más rápidos del pelotón.

Después de asaltar el liderato en la general gracias a un potente ataque en el tramo final de la etapa interior, Isaac del Toro se prepara para coger el testigo de su compañero Pogacar. El único que le puede discutir la victoria es el hasta ahora líder Antonio Tiberi, mientras que Remco Evenepoel contemplará el desenlace de la carrera por el maillot rojo como un mero espectador.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la última etapa del UAE Tour por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 7 del UAE Tour?

El perfil de la etapa 7 del UAE Tour / UAE Tour

¿A qué hora empieza la etapa 7 del UAE Tour 2026?

Horario de salida: 10:15 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 13:30 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 7 del UAE Tour por TV y online?

En España, el UAE Tour podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las siete etapas de la ronda emiratí. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

