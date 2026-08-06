Etapa 7 del Tour de Francia Femenino 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en el Mont Ventoux gratis por TV y en directo

El Tour de Francia Femenino 2026se adentra en sus últimos compases de competición este viernes 7 de agosto con la disputa de la séptima de sus nueve etapas. Después de varias jornadas de gran esfuerzo en las cordilleras galas, el pelotón se prepara para enfrentarse a la reina indiscutida de la presente edición.

Con inicio en La Voulte-sur-Rhone y final en lo alto del Mont Ventoux, la etapa 7 del Tour de Francia Femenino abarca un recorrido de 146,8 kilómetros y cuenta con cuatro puertos categorizados. Entre ellos destaca la coronación al Mont Ventoux (15,7 al 8,8%), una de las cimas más míticas de la ronda gala que alberga la meta de la antepenúltima jornada y promete tener un papel protagonista en el desenlace de la general.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la séptima etapa del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 7 del Tour de Francia Femenino 2026?

El perfil de la etapa 7 del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

¿A qué hora empieza la etapa 7 del Tour de Francia Femenino 2026?

Hora de salida: 12:50 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:17 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 7 del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la etapa 7 del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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