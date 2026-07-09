Etapa 7 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026 encara los últimos compases de la primera semana de competición en carreteras galas este viernes 10 de julio con la disputa de la séptima de sus 21 etapas. Una vez superado el Tourmalet y abandonado los Pirineos, el pelotón se prepara para afrontar una serie de jornadas en las que los 'sprinters' recuperaran el protagonismo.

Con inicio en Hagetmau y final en Burdeos, la etapa 7 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 175,1 kilómetros, 850 metros de desnivel y un único puerto categorizado. El trazado del día conduce inevitablemente hacia una llegada masiva al sprint en la 'Pequeña París', prometiendo un vistoso duelo entre los más rápidos del pelotón.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la séptima etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 7 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 7 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 7 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 13:15 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:13 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 7 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la séptima etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.