Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Grand Colombier por TV y en directo

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tradicional antesala del Tour de Francia, encara su recta final este sábado 13 de junio con la disputa de séptima y penúltima etapa. Superada la primera de las tres llegadas en alto, el pelotón se prepara para afrontar una jornada clave en el desenlace de la general

Con inicio en La Bridoire y final en Grand Colombier, la etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes abarca un recorrido de 133,6 kilómetros, 3.520 metros de desnivel y seis puertos categorizados. Si bien es cierto que estos se encuentran repartidos a lo largo del recorrido, la acción se concentra a partir de la segunda mitad, con el colosal Grand Colombier (categoría especial) como broche de lujo.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

El perfil de la etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

¿A qué hora empieza la etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

Horario de salida: 12:25 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 16:01 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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