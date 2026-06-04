Etapa 7 del Giro de Italia Femenino 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Giro de Italia Femenino 2026, segunda de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista femenino, encara su recta final este viernes 5 de junio con la disputa de la séptima de sus nueve etapas. Después de una jornada propicia para las velocistas, la 'Corsa Rosa' se prepara para dar paso a su fase más decisiva, en la que las aspirantes a la victoria final tendrán la oportunidad de arrebatarle la 'maglia rosa' a Anna van der Breggen.

Con inicio en Mezzani y final en Salice Terme, la etapa 7 del Giro de Italia Femenino abarcará un recorrido de 159 kilómetros y un único puerto categorizado. El perfil de la jornada invita a pensar en una escapada y en un día de esfuerzos mínimos para las favoritas al tratarse de la antesala de la etapa reina.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la séptima etapa del Giro de Italia Femenino 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 7 del Giro de Italia Femenino 2026?

El perfil de la etapa 7 del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 7 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 13:00 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:12 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia Femenino por TV y en directo?

En España, la presente edición del Giro de Italia Femenino se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas del calendario ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.