Etapa 7 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en el Blockhaus por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, sigue adelante este viernes 15 de mayo con la disputa de la séptima de sus 21 etapas. Después de una plácida jornada por la Costa Amalfitana, el pelotón se prepara para enfrentarse a uno de los grandes colosos de la presente edición de la 'Corsa Rosa'.

Con inicio en Formia y final en lo alto del mítico Blockhaus, la etapa 7 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 244 kilómetros y unos imponentes 4.600 metros de desnivel. El gran protagonista de la jornada será el Blockhaus, coloso de los Apeninos que regresa a la 'Corsa Rosa' con la promesa de dinamitar la carrera. Sus 13,6 kilómetros y las desafiantes rampas que alcanzan el 14% dibujan un escenario ideal para que Vingegaard y el resto de grandes escaladores intenten dar el primer 'hachazo' en la general.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la séptima etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 7 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 7 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 7 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 10:45 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:11 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.