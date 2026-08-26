Etapa 6 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Vuelta a España 2026 sigue adelante este jueves 27 de agosto con la disputa de la sexta de sus 21 etapas. Después de una jornada sin gran incidencia en la carrera por el maillot rojo, la montaña se vuelve a adueñar de la ronda española en un recorrido que favorece a los hombres fuertes de la general.

Con inicio en Alcossebre y final en Castellón, la etapa 6 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 177,5 kilómetros y cuenta con la presencia de cuatro puertos categorizados. Entre ellos destaca El Bartolo, puerto de primera categoría que se postula como gran juez del día por sus duras rampas y sus tramos de 'sterrato'.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la sexta etapa de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 6 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 6 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 6 de la Vuelta a España 2026?

Hora de salida: 13:11 horas (CEST)

Hora aproximada de llegada: 17:18 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 6 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 6 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 2 a partir de las 16:15 horas (CEST).

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.