Etapa 6 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver la ascensión al Coll del Pal gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 sigue adelante este jueves 28 de agosto con la disputa de la sexta de sus 21 etapas, que partirá desde Olot para finalizar con la ascensión a la estación de esquí de Pal-Arinsal, Andorra.

Con 170,3 kilómetros y un desnivel positivo de unos desafiantes 3.475 metros, la etapa 6 de la ronda española será la primera en la que la alta montaña haga acto de presencia. Con un total de cuatro puertos categorizados, la próxima jornada dibuja un escenario ideal para que los escaladores den un golpe sobre la mesa.

El pistoletazo de salida en Olot dará paso a la ascensión a la Collada de Sentigosa (3ª categoría), que pondrá a prueba las piernas del pelotón antes de la llegada de la primera gran selección en la Collada de Toses (1ª categoría). La entrada al principado traerá consigo unos infernales últimos kilómetros en los que los aspirantes a la victoria tendrán que lidiar con las ascensiones consecutivas al Alto de La Comella (2ª categoría) y a la estación de esquí de Pal. Andorra (1ª categoría).

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 6 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 6 de la Vuelta a España 2025?

Perfil de la etapa 6 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 6 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 12:35 horas (CET).

: 12:35 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:16 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 6 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.