Etapa 6 de la Volta a Catalunya 2026: recorrido entre Berga y Queralt, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo

La Volta Ciclista a Catalunya 2026 encara su recta final este sábado 28 de marzo con la disputa de su sexta y penúltima etapa. Algunas de las grandes estrellas del pelotón se dan cita en carreteras catalanas con el objetivo de sentarse en el trono de un Primoz Roglic que este año no defenderá su condición de vigente campeón.

Con inicio en Berga y final en Queralt, el recorrido de la etapa 6 de la Volta Ciclista a Catalunya abarca 158,2 kilómetros y 4 puertos categorizados. Entre ellos destacará el colosal Pradell, que apunta a romper la jornada y marcar en gran medida el desenlace de la clasificación general, y la ascensión final a Queralt en la que será la segunda y última final en alto de la presente edición.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la penúltima etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 6 de la Volta a Catalunya?

El perfil de la etapa 6 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

¿A qué hora empieza la etapa 6 de la Volta a Catalunya?

Hora salida: 12:50 horas (CET)

12:50 horas (CET) Hora llegada aproximada: 16:59 horas (CET)

¿Dónde ver la etapa 6 de la Volta a Catalunya gratis por TV y online?

En España, la etapa 5 de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista. La retransmisión televisiva de la etapa 6 correrá al cargo de Eurosport 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda catalana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.