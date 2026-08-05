Etapa 6 del Tour de Francia Femenino 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia Femenino 2026supera su ecuador de competición este jueves 6 de agosto con la disputa de la sexta de sus nueve etapas. Después de enfrentarse a una jornada rompepiernas, el pelotón volverá a tener que hacer un sobreesfuerzo en la montaña en una jornada que servirá como antesala de la etapa reina de la presente edición.

Con inicio en Montbrison y final en Tournon-sur-Rhone, la etapa 6 del Tour de Francia Femenino abarca un recorrido de 153,4 kilómetros y cuenta con seis puertos categorizados. Nueva jornada de constante sube y baja, aunque esta vez con ascensiones menos explosivas que requerirán de un esfuerzo más continuado para las fugadas que quieran apuntarse la victoria

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la sexta etapa del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 6 del Tour de Francia Femenino 2026?

El perfil de la etapa 6 del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

¿A qué hora empieza la etapa 6 del Tour de Francia Femenino 2026?

Hora de salida: 13:45 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:41 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 6 del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la etapa 5 del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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