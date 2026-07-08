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CICLISMO

Etapa 6 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el ascenso al Tourmalet gratis por TV y en directo

A qué hora empieza la sexta etapa del Tour de Francia y en qué canal de TV ver en abierto desde España

El perfil de la etapa 6 del Tour de Francia 2026

El perfil de la etapa 6 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Tour de Francia 2026 da paso a la gran jornada jornada de la primera semana de competición en carreteras galas este jueves 9 de julio con la disputa de la sexta de sus 21 etapas. Después de pedalear en un trazado diseñado para velocistas, el pelotón se prepara para enfrentarse a uno de los grandes colosos de la presente edición.

Con inicio en Pau y final en Gavarnie-Gèdre, la etapa 6 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 182,5 kilómetros, 4.100 metros de desnivel y cinco puertos categorizados. El emblemático Tourmalet (categoría especial, 17,1 km al 7,3%), presumible escenario de la primera gran batalla entre Pogacar y Vingegaard por el amarillo, acapara todos los focos, pero el final en alto en Gavarnie-Gèdre (2ª categoría, 18,7 km al 3,7%) también tendrá un papel importante en el momento de encumbrar al gran triunfador del día.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la sexta etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 6 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 6 del Tour de Francia 2026

El perfil de la etapa 6 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 6 del Tour de Francia 2026?

  • Hora de salida: 12:25 horas (CEST)
  • Hora de llegada aproximada: 17:29 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 6 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la sexta etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

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