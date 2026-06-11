CICLISMO
Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo
A qué hora empieza la etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 hoy y en qué canal de TV ver desde España
El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tradicional antesala del Tour de Francia, avanza hacia su fase más decisiva este viernes 12 de junio con la disputa de la sexta de sus 8 etapas. Superado el ecuador de la ronda gala, el pelotón se prepara para afrontar las tres grandes etapas de la presente edición, llamadas a marcar la diferencia en la carrera por la general.
Con inicio en Saint-Vulbas y final en Crest-Voland, la etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes abarca un recorrido de 182,3 kilómetros y cuenta con la presencia de cuatro puertos categorizados. La acción de la jornada se concentra en los compases finales, con dos ascensiones consecutivas de primera categoría y la primera de las tres finales en alto de la presente edición
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?
- Horario de salida: 12:45 horas (CEST)
- Horario de llegada aproximado: 17:05 horas (CEST)
¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?
En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las ocho etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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